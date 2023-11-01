В Новой Москве построят школу в рамках комплексного развития территорий

По итогам реализации проекта будет создано 55 рабочих мест

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Школу построят в Новой Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), площадь участка земли составляет 2,2 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Неэффективно используемый участок площадью 2,2 га, расположенный в городском округе Щербинка в ТиНАО, ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь появится современное образовательное учреждение. Общий объем инвестиций может составить свыше 3 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано 55 рабочих мест", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что сейчас на территории расположены недостроенный жилой дом и ветхие склады.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводит пресс-служба, на участке, расположенном на Железнодорожной улице, планируется построить школу общей площадью свыше 22 тыс. кв. м, которая после ввода в эксплуатацию сможет принять 1,1 тыс. учащихся.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.