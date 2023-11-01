С 1 ноября увидеть его обитателей можно ежедневно с 09:00 до 17:00

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Гости Московского зоопарка смогут увидеть животных с 09:00 до 17:00 после перехода на зимний режим работы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Московский зоопарк переходит на зимний режим работы. С 1 ноября увидеть его обитателей можно ежедневно с 09:00 до 17:00. Вход на территорию зоопарка будет закрываться в 16:00. До этого времени для посетителей открыты главный вход, вход возле станции метро "Баррикадная" и вход у детского зоопарка на Садовой-Кудринской улице", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, зимний график продлится до 29 февраля 2024 года. При этом в течение всего холодного сезона для посетителей будут открыты теплые павильоны, где можно увидеть африканских животных, приматов, теплолюбивых птиц, амфибий, рептилий, пауков и многих других.

В вольерах с выходом на улицу останутся животные, которые не боятся холодов. Это ластоногие, многие кошачьи, овцебыки, полярный медведь, росомаха и другие. Все они хорошо приспособлены к снегу и низким температурам. У этих животных есть внутренние вольеры, гнезда и теплые подстилки из соломы, но иногда даже самые морозные дни они предпочитают проводить на улице.

"Большая панда Диндин со своим детенышем уже находится во внутренних помещениях. Самец Жуи пока активно гуляет на улице, густая шерсть хорошо защищает его от холода. С наступлением сильных морозов главу семейства тоже переведут во внутренний вольер для того, чтобы он мог получать бамбук (при низких температурах дерево замерзает). Снег пандам нравится - это их новое развлечение", - отмечается в материале.

Кроме того, гости зоопарка могут посмотреть на новых животных - муравьеда Диего и бинтуронга, а также заглянуть на недавно открывшиеся экспозиции ("Авиарий", "Животные тропиков", "Хижина змеелова").