Путин поздравил работников ФССП с профессиональным праздником

Президент выразил уверенность, что сотрудники федеральной службы судебных приставов и впредь будут добросовестно трудиться, а также достойно решать поставленные задачи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником - Днем судебного пристава, отметив их значимый вклад в укрепление законности России. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Федеральная служба судебных приставов вносит значимый вклад в укрепление законности, обеспечение конституционных прав граждан, интересов государства и участников экономической жизни, в неукоснительную реализацию судебных решений. Важно, что вы уделяете приоритетное внимание повышению эффективности службы, активно внедряете передовые технологии и управленческие подходы, опираетесь на лучшие традиции ветеранов", - говорится в послании главы государства.

Путин подчеркнул, что работа федеральной службы судебных приставов всегда на виду, требует от каждого из них не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и внимательного, чуткого отношения к людям.

Глава государства выразил уверенность, что работники ФССП и впредь будут добросовестно трудиться, достойно решать поставленные задачи. Он также пожелал госслужащим, работникам и ветеранам ФССП успехов.

1 ноября в России ежегодно отмечается День судебного пристава - профессиональный праздник работников Федеральной службы судебных приставов РФ. Профессиональный праздник учрежден указом президента РФ Дмитрия Медведева от 8 сентября 2009 года.