Лавров назвал уродливой русофобию, с которой сталкиваются соотечественники за рубежом

Как отметил глава МИД РФ, несмотря на непростые условия, соотечественники делают многое для популяризации культурно-исторического, духовного наследия России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Многие организации российских соотечественников за рубежом сталкиваются с уродливой русофобией, но продолжают свою работу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

"Уровень русофобии, который мы наблюдаем во многих западных странах, буквально зашкаливает. Мы знаем, в каких условиях многим из вас приходится работать, координационные советы, организации российских соотечественников, различные объединения нашей диаспоры сталкиваются с этим уродливым явлением, с русофобией на повседневной основе", - сказал министр.

Лавров отметил, что соотечественники за рубежом, несмотря на непростые условия, делают многое для популяризации богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, сбережения и продвижения русского языка и литературы.