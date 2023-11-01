1 ноября, 07:31

Лавров назвал уродливой русофобию, с которой сталкиваются соотечественники за рубежом

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил глава МИД РФ, несмотря на непростые условия, соотечественники делают многое для популяризации культурно-исторического, духовного наследия России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Многие организации российских соотечественников за рубежом сталкиваются с уродливой русофобией, но продолжают свою работу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

"Уровень русофобии, который мы наблюдаем во многих западных странах, буквально зашкаливает. Мы знаем, в каких условиях многим из вас приходится работать, координационные советы, организации российских соотечественников, различные объединения нашей диаспоры сталкиваются с этим уродливым явлением, с русофобией на повседневной основе", - сказал министр.

Лавров отметил, что соотечественники за рубежом, несмотря на непростые условия, делают многое для популяризации богатейшего культурно-исторического, духовного наследия России, сбережения и продвижения русского языка и литературы. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация