В Молдавии осудили одобрившего Холокост преподавателя

В Кишиневе преподаватель школы на уроке выразил сожаление, что Адольф Гитлер не довел до конца "хорошее дело по уничтожению евреев"

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство образования Молдавии осудило преподавателя школы в Кишиневе выразившего на уроке сожаление, что Адольф Гитлер не довел до конца "хорошее дело по уничтожению евреев".

"Решительно осуждаем случаи экстремистского поведения и высказывания, а также унижения достоинства и прав человека работниками системы образования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования. В ведомстве потребовали применить необходимые санкции к преподавателю, а детей и родителей - сообщать о подобных случаях. В то же время газета "Молдавские ведомости" разместила на этой неделе репортаж из государственного лицея "Траян" в Кишиневе, где вывесили стенд с портретом и высказываниями союзника Гитлера - румынского диктатора Иона Антонеску, который был расстрелян за военные преступления по приговору румынского суда. В Молдавии при поддержке властей начали устанавливать памятники солдатам армии Антонеску - министерство обороны республики выделяет для этих церемоний оркестр и почетный караул, отказываясь при этом отдавать такие же почести захоронениям советских воинов.

Оккупация Молдавии

В годы Великой Отечественной войны оккупированную Молдавию, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг глава нацистской Германии Гитлер передал под управление союзных войск Антонеску. По данным историков, за годы войны здесь были убиты и депортированы, по разным данным, до 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных. В 2005 году Бухарест под натиском международной общественности принес официальные извинения за эти преступления. Молдавский парламент в 2016 году одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. Также парламент страны объявил 27 января днем памяти жертв этой трагедии.

Однако выступающие за объединение с Румынией молдавские политики и историки, охотно осуждая сталинские депортации, в ходе которых, по данным, представленным в молдавском парламенте, из страны было выслано около 30 тыс. человек, предпочитают замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории, рассказывая о сталинских репрессиях, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле.

С памятниками Великой Отечественной войны призывают бороться политики от правящей Партии действия и солидарности. Вандалов, неоднократно осквернявших их, ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.