Раненому в Донецке корреспонденту "Известий" предстоит еще одна операция

Мать пострадавшего Анжелика Шкрибитько сообщила, что состояние его здоровья удовлетворительное

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Корреспонденту "Известий" Евгению Быковскому, раненому в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке вечером 31 октября, предстоит еще одна операция. Об этом ТАСС сообщила мать пострадавшего Анжелика Шкрибитько.

"Женю прооперировали, он в сознании, разговаривает, состояние удовлетворительное. Его посекло осколками, один прошел рядом с почкой, к счастью, орган не задет, но задето легкое. Ему будут делать еще одну операцию по извлечению осколков", - рассказала она.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций Вооруженных сил Украины было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов. В результате обстрела два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, еще двое спасателей и журналисты "Известий" и телеканала "Звезда" получили ранения.