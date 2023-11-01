Новый межрегиональный главк ФССП с момента создания взыскал в бюджет 29 млрд рублей

Его возглавил бывший главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Созданное в начале года специализированное подразделение судебных приставов России - главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП - за первые месяцы работы взыскало в бюджет почти 30 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Новый главк ФССП, который возглавил бывший главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских, был создан в январе для работы по отдельным, в том числе наиболее сложным видам производств, включая взыскания в бюджет, взыскания имущества коррупционеров, исполнения требований государственными органами и учреждениями-бюджетополучателями.

"По состоянию на конец октября в состав ГМУ ФССП России включено 38 подразделений судебных приставов, расположенных в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, - рассказал Дмитрий Аристов. - По результатам работы за 9 месяцев 2023 года взыскано и перечислено в бюджет более 29,5 млрд рублей. Это 16% от взысканной [приставами в бюджет] суммы по Российской Федерации".

Кроме того, в рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в том числе коррупционной направленности, взыскано 4,4 млрд рублей или 42% от взысканной суммы по РФ, отметил директор ФССП.

"По 3 тыс. исполнительных производств граждане обеспечены лекарственными препаратами и необходимым медицинским оборудованием (99,5% от всех исполнительных производств указанной категории). В рамках 613 исполнительных производств граждане, в том числе и дети-сироты, обеспечены жилыми помещениями", - отметил глава ФССП первые итоги работы нового главка.