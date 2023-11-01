В Шерегеше завершилась сертификация всех горнолыжных трасс

К новому горнолыжному сезону в секторе Е намерены открыть еще 4 км трасс

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Все горнолыжные трассы на курорте "Шерегеш", общая протяженность которых составляет 56 км, прошли сертификацию, сообщил ТАСС директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.

"На сегодняшний день мы завершили сертификацию всех трасс, их внесли в реестр. Например, компания "Каскад" к началу сезона классифицировала свои трассы в секторе Е", - сказал Стоянов.

Он уточнил журналистам, что к новому горнолыжному сезону в секторе Е откроют 4 км новых трасс, в том числе около горы Асыр. Таким образом, общая протяженность трасс на курорте составит 60 км.

Стоимость проживания

Проживание в отелях курорта "Шерегеш" в Кемеровской области в среднем стало дороже на 15-20%. При этом некоторые гостиницы сохранили цены на уровне 2022 года.

"Каждый год курорты так или иначе цены поднимают, потому что, например, растет стоимость горючего. По нашим подсчетам, цены выросли в среднем на 15-20%. Но хочу обратить внимание, что у нас много бизнесов, например, отель Zima, где не поднимались цены. Есть и другие предприниматели, которые цены сдерживают. В этом смысле Шерегеш - яркий пример хорошей рыночной экономики, где соревнуются за клиента", - сказал Стоянов.

Он добавил, что загруженность гостиниц в новогодние праздники, а также в марте составляет 70-100%. При этом общее количество мест размещения на курорте выросло примерно на 5%, уточнила журналистам министр туризма региона Елена Латышенко.

"Появился новый формат средств размещения - глэмпинги, 111 быстровозводимых модельных конструкций, в них количество мест размещения от двух до четырех человек и более. Соответственно общее количество выросло примерно на 300 мест", - сказала Латышенко, добавив, что в прошлом сезоне на курорте насчитывалось около 6 тыс. мест размещения, с учетом гостевых домов и серого сектора - более 10 тыс.

Открытие зимнего сезона 18 ноября

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годы здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 18 ноября.

Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.