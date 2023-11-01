В октябре мигранты пытались перейти границу Польши свыше 2 тыс. раз

Польская погранохрана рассказала, что среди нарушителей были граждане Белоруссии, Эфиопии и Ирана

ТАСС. 1 ноября. Мигранты в октябре пытались перейти белорусско-польскую границу свыше 2 тыс. раз, хотя в сентябре таких попыток было совершено около 1,1 тыс. Об этом сообщила в сети Х (ранее Twitter) польская служба пограничной охраны.

По ее данным, только во вторник заграждение на границе пробовали преодолеть около 140 человек - граждане Эфиопии и Ирана. Еще 24 нелегальных мигранта были обнаружены уже на польской территории после того, как им удалось переплыть пограничную реку Пшевлока. Также задержаны два гражданина Украины, выступавшие в роли проводников.

В 2022 году польские власти построили на границе с Белоруссией стену высотой 5,5 м и длиной 186 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всего заграждения размещены видеокамеры, осветительные приборы и датчики движения.