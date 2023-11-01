Пострадавший при взрыве в доме под Волгоградом умер в реанимации

По информации комитета здравоохранения региона, весь период лечения он оставался в тяжелом состоянии

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при взрыве и пожаре в многоквартирном доме в городе Котельниково Волгоградской области, скончался в реанимации, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Мужчина, 27 лет, госпитализированный из Котельниковского района, несмотря на усилия медиков скончался, весь период лечения пациент оставался в тяжелом состоянии, помощь получал в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

23 октября в волгоградском городе Котельниково из-за возгорания в многоквартирном доме эвакуировали 70 жильцов. Глава района Сергей Понкратов уточнил ТАСС, что причиной пожара стал взрыв газа. В результате ЧП на месте погиб один человек, в реанимацию госпитализировали пострадавшего мужчину. Также помощь медиков понадобилась девочке, угрозы ее жизни и здоровью нет. Власти ввели режим ЧС муниципального характера в городе.