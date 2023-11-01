В трех регионах России начал работу чат-бот судебных приставов "Полина"

Планируется запустить его по всей стране, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чат-бот "Полина", отвечающий на обращения граждан в службу судебных приставов, начал работу уже в трех регионах, планируется запустить его по всей стране. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Основной задачей внедрения цифровых технологий является повышение эффективности взаимодействия граждан со службой. Поэтому мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в свою работу", - сообщил он. "С октября этого года чат-бот в пилотном режиме подключен к интернет-сайтам территориальных органов в Тверской, Псковской и Рязанской областях. По результатам пилотирования будем его внедрять в других территориальных органах ФССП России", - отметил Аристов.

По его словам, за 9 месяцев этого года робот Полина контактного центра ФССП России обработала 44% вызовов с предоставлением гражданам необходимой информации. "Остальные звонки принимали сотрудники контактного центра, и они уже могли уделить больше внимания звонившим и помочь в решении их вопросов", - сообщил главный судебный пристав РФ. Кроме того, по его словам, в соцсети "ВКонтакте" граждане также могут получить ответы на актуальные вопросы с помощью чат-бота.

"В этом году мы модернизировали сценарии обработки текстовых сообщений, расширили перечень тематик обращений. Например, появилась отдельно выделенная тема "Я однофамилец должника по исполнительному производству". В дальнейшем для повышения качества обработки голосовых вызовов планируется внедрить функцию речевой аналитики и сервис "Обратный вызов", - поделился планами глава ФССП.