В ФССП заявили, что около 164 тыс. алиментщиков в РФ ограничены в водительских правах

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ограничение в водительских правах применяется только при исполнении социально значимых категорий исполнительных производств, таких как взыскание алиментов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Почти 164 тыс. должников по алиментам в России в 2023 году были ограничены в пользовании водительскими правами. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"За девять месяцев ограничение в пользовании специальном правом действовало в рамках более 351 тыс. исполнительных производств, из которых почти 164 тыс. - о взыскании алиментов. В прошлом году количество производств, где действовало временное ограничение специальных прав, было практически таким же", - отметил он.

Аристов подчеркнул, что ограничение в водительских правах применяется только при исполнении социально значимых категорий исполнительных производств, таких как взыскание алиментов. "На должников по алиментам это оказывает должный эффект. Например, житель Курска полностью оплатил задолженность в размере 172 тыс. рублей после того, как получил постановление о временном ограничении в пользовании водительскими правами", - отметил глава ФССП.

Всего в 2023 году по исполнительным производствам, где действовала такая мера понуждения, взыскано более 6 млрд рублей, из них 5,6 млрд - по алиментам.