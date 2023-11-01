В Чите намерены открыть ресурсный центр адаптивных спортивных игр

Открытие запланировали на декабрь

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Ресурсный центр адаптивных спортивных игр планируют открыть в Чите на базе Центра медико-социальной реабилитации "Росток". Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения Забайкальского края.

"Создание ресурсного центра адаптивных спортивных игр - это важный шаг в развитии физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями. Мы уверены, что такая работа будет способствовать укреплению здоровья, развитию коммуникативных навыков и социальной интеграции получателей наших услуг", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора центра "Росток" Татьяны Фроловой.

Сейчас в помещении будущего ресурсного центра проводят капитальный ремонт. Закупается специальное оборудование, игры и спортивный инвентарь. Также более 100 специалистов проходят обучение. Они будут работать не только в центре, но и в районах Забайкальского края. Открытие запланировано на декабрь.