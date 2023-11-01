Словарь английского языка Collins назвал ИИ словом года

Он определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Словарь английского языка Collins, издаваемый в Великобритании, назвал ИИ (искусственный интеллект) словом года.

"Революционная языковая модель на основе ИИ ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив нас своей способностью имитировать естественную человеческую речь. В действительности он может делать гораздо больше. Нужен текст для презентации на завтрашнее утро? Нет проблем. Рецепт для ужина из того, что у вас осталось в холодильнике? Готово. И хотя люди были по понятным причинам очарованы им, они также начали немного беспокоиться. Если компьютеры внезапно стали экспертами в вопросе языка, то что дальше? За этим последовали дебаты, исследования и прогнозы. Этого более чем достаточно для того, чтобы по версии Collins в 2023 году ИИ стал словом года", - сказано в сообщении на сайте словаря.

Collins определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". В 2022 году Collins назвал словом года пермакризис.

В среду в Великобритании открывается первый международный саммит по безопасному использованию ИИ. Среди участников - вице-президент США Камала Харрис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, бизнесмен Илон Маск. Задача саммита - обсуждение угроз, связанных с ИИ.