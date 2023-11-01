В Горном университете Петербурга к 250-летию вуза открыли памятник Екатерине II

Скульптуру изготовили из бронзы с применением технологии ювелирного литья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Памятник императрице Екатерине II, основательнице Санкт-Петербургского горного университета, а также мемориальный комплекс, посвященный подвигу сотрудников и студентов Горного в годы Великой Отечественной войны, открыли в день 250-летия вуза, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие памятника нашей основательнице Екатерине Великой в день 250-летия Горного университета очень символично. Ведь четверть 1000-летия назад перед нашей страной стояли вызовы, во многом аналогичные современным. Россия вела невероятно тяжелую войну с Османской империей, чтобы навсегда покончить с набегами крымских татар и обезопасить свои южные рубежи. На востоке поднял восстание Пугачев. Указ Екатерины II и его последующая реализация позволили вырастить плеяду компетентных отечественных рудознатцев и заметно снизить зависимость отрасли от импортных технологий и зарубежных специалистов", - сказал ректор Горного Владимир Литвиненко.

Скульптура в полный рост выполнена из бронзы с применением технологии ювелирного литья. Статуя установлена на подиуме, выполненном из лабрадорита и малахита. Всю площадь стены за памятником занимает уникальная географическая карта Российской империи времен Екатерины ll, изготовленная из поделочных и полудрагоценных камней. Работы были выполнены представителями камнерезного Дома Алексея Антонова, расположенного в Екатеринбурге.

"Большая честь создать такой проект за такие короткие сроки. Карта с землями и областями, которые были в те времена. И это из любимых камней, которые Екатерина собирала. Также вы видите основную скульптуру: Екатерина сделана из классического материала по абсолютно новой технологии. То есть то, что до нас никто не делал", - сказал автор скульптуры Алексей Антонов.

О 250-летии вуза

Указом президента Российской Федерации 24 мая Горному университету возвратили имя основательницы - императрицы Екатерины II. Ранее почетное имя вуз носил всего 20 лет. Наименование присвоили 6 ноября 1896 года, когда в стенах старейшего технического вуза России состоялось торжественное собрание, приуроченное к 100-летию со дня смерти Екатерины Великой. На нем министр земледелия и государственных имуществ Алексей Ермолов зачитал указ Николая II, согласно которому учебному заведению присваивалось название "Горный институт Императрицы Екатерины II".

В вузе также сообщили, что ранее оргкомитет по организации празднования юбилея, под председательством Валентины Матвиенко, одобрил проект развития вуза до 2026 года. Как рассказали в Горном, он включает в себя строительство новых общежитий (более 60 тыс. кв. м) и образовательного комплекса (более 120 тыс. кв. м.), а также бурение двух сверхглубоких скважин для термодинамического исследования генезиса углеводородов - до 8 км.

Кроме того, в период с 2023 по 2026 годы на площадке Горного планируется проведение более 25 крупномасштабных научно-образовательных международных мероприятий, в том числе Международного Горного конгресса в 2026 году в Петербурге с участием более 15 тыс. делегатов.

"Фактически за восемь лет университет удалось нам превратить из неизвестного в мире в передовой. Мы стали сегодня не просто университетом, первым техническим в России, но мы стали лучшим среди 1,2 тыс. университетов мира. По нашему направлению мы входим сегодня десятку лучших университетов мира, а за последний год, по оценке QS, это международное агентство, занимаем третье место в мире", - заключил ректор.