Советские скульптуры во Львове перенесут с Холма Славы в музей

В частности, перенести планируют "Родину-мать", "Воина со знаменем", "Присягу"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Советские скульптурные композиции с Холма Славы во Львове будут перенесены в музей. Об этом сообщается в Telegram-канале Львовского городского совета.

"Во Львове скульптурные композиции с Холма Славы перенесут в музей "Территория террора", - говорится в сообщении.

В городском совете уточнили, что планируют, в частности, перенести такие скульптурные композиции, как "Родина-мать", "Воин со знаменем", "Присяга".

Ранее управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева сообщила, что украинские власти собираются до конца 2024 года эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов с Холма Славы. Мэрия уже подала документы в Минкультуры Украины для получения согласования. При этом место перезахоронения останков с Холма Славы пока не определили, данный вопрос вынесут на рассмотрение рабочей группы при горсовете.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.