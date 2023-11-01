1 ноября, 09:04

В ДФО к 2026 году намерены создать более 440 мастерских для среднего профобразования

По мнению директора департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Григория Смоляка, их открытие позволит готовить квалифицированные кадры для предприятий, где сложился дефицит сотрудников

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 440 современных мастерских в образовательных организациях среднего профессионального образования создадут на Дальнем Востоке к 2026 году. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Григорий Смоляк.

"Мы совместно с Минпросвещения выполняем поручения по созданию не менее 900 современных мастерских в образовательных организациях среднего профессионального образования. В этом году мы уже эту работу начали - 78 мастерских мы за счет единой субсидии делаем, в следующем году еще 163 мастерских, в 2025 году - 202 мастерских", - сказал он во время заседания круглого стола в Совете Федерации, посвященного вопросам законодательного обеспечения повышения качества социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

По его словам, создание мастерских позволит готовить квалифицированные кадры для предприятий на Дальнем Востоке. "Возникает проблема с кадрами, потому что мы строим школы, где давно ничего не строилось. Проблема нехватки кадров, особенно в здравоохранении и образовании, очевидна", - пояснил он.

Кроме того, он добавил, что проводится работа по оценке общей потребности ремонта зданий СПО.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить на Дальнем Востоке открытие не менее 900 мастерских для подготовки кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". 

Теги:
РоссияДальний Восток
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