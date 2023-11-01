В Москве выпустили тематические проездные карты с маяком Токаревского и камчатским крабом

Приобрести "Тройки" можно в кассах Кольцевой линии, а билеты - в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Карты "Тройка", посвященные Дальнему Востоку, выпустили в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"К комплексу мероприятий "Дни регионов Дальнего Востока" мы выпустили тематические карты "Тройка" и билеты "Единый", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, приобрести "Тройки" можно в кассах Кольцевой линии, а билеты - в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро.

На карте "Тройка" изображен владивостокский маяк Токаревского, а на "Едином" - силуэт знаменитого камчатского краба.

"Дни регионов Дальнего Востока" - это фестиваль, в рамках которого в разных частях Москвы пройдут культурно-выставочные и деловые мероприятия. Фестиваль направлен на повышение интереса молодежи к развитию культурных и профессиональных возможностей в регионах Дальнего Востока.