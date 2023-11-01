Молдавский телеканал "Оризонт-ТВ" оспорил в суде запрет на вещание

По словам юриста Натальи Байрам, принятое госорганами решение противоречит конституции страны

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Молдавский телеканал "Оризонт-ТВ" оспорил в суде временный запрет на вещание, который также был применен еще к 11 телеканалам республики. Об этом сообщила журналистам юрист телеканала Наталья Байрам после обращения в судебную инстанцию.

"Мы считаем это решение абсолютно незаконным, противоречащим конституции, национальным законам, положению Кодекса об аудиовизуальных услугах, а также международным нормам и договорам, частью которых является Республика Молдова", - сказала юрист. Она уточнила, что ранее к телеканалу не применялись никакие санкции или предупреждения, он не обвинялся надзорными органами в дезинформации.

В Молдавии были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции. Это стало возможным благодаря режиму ЧП и функционированию специальной правительственной комиссии.

Со своей стороны директор Службы информации и безопасности Александр Мустяца объяснил в ходе брифинга, что эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.

Действия властей подвергла резкой критике молдавская оппозиция и правозащитники. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации. Кроме того, запрет появился за несколько дней до выборов в местные органы власти.

Ранее в октябре в Молдавии был также заблокирован доступ более чем к 50 информационным порталам, большинство из которых российские.