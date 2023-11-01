Львова-Белова заявила об открытости в ответ на кампанию Запада по "украинским детям"

По словам омбудсмена, западные страны используют тему пострадавших в ходе конфликта на Украине детей для демонизации России и ее руководства

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Запад использует тему пострадавших в ходе конфликта на Украине детей для демонизации России и ее руководства, но Москва продолжит политику максимальной открытости в этом вопросе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы понимаем, то, что происходит, - это спланированная информационная кампания, война информационная. Но по поручению президента [России Владимира Путина], когда мы с ним это обсуждали, он сказал, что мы должны быть максимально открытыми. Мы должны давать возможность, собственно, что мы и сделали, людям посмотреть. Кто захочет услышать - тот услышит. А кто не собирается, кому не интересно - ну что мы можем сделать", - сказала она на встрече в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым.

Львова-Белова подчеркнула, что на Западе по ситуации с украинскими детьми "все перевирается". "Эвакуация превращается в депортацию, опека и попечительство превращаются в насильственное усыновление, паспортизация и гражданство детей, которые позволяют им использовать все социальные гарантии Российской Федерации и никоим образом не ущемляют их прав, <...> [преподносятся как] "насильственное гражданство".

"Мы с этим сталкиваемся регулярно, и та демонизация, которая сейчас происходит и с образом страны, и с образом президента [России], и с моим образом, о многом говорит", - подчеркнула детский омбудсмен.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест главы российского государства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Как указывал Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, никогда не выступали против их воссоединения с семьями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордеры на арест юридически ничтожны. Комитет по иностранным делам Европарламента также призывал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера МУС на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава республики назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления.