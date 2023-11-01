В Москве наградили детей, совершивших героические поступки

На награждение пригласили 20 ребят, которым награды вручили представители власти и Герои России - спасатели, военные и космонавты

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 200 детей из 60 регионов РФ, проявивших мужество и героизм, получили медали "За мужество в спасении"; торжественная церемония награждения прошла в Москве в Совете Федерации, передает корреспондент ТАСС.

Награждение в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" стало 10 по счету. На него пригласили 20 ребят, которым награды вручили представители власти и Герои России - спасатели, военные и космонавты.

За подвигом каждого из награжденных стоит уникальная история. Так, 15-летняя Арина Смирнова из Вологды отдыхала с родителями на море. Купаясь, она увидела, как стал тонуть девятилетний мальчик. Арина нырнула за ним, нашла под водой и вытащила на берег, чем спасла жизнь. Братья Александр и Илья Хатанзейские летели на самолете Ан-2, который совершил жесткую посадку недалеко от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Мальчики выбрались из самолета, помогали спасаться другим пассажирам, тушить пожар и укрывали от холода пострадавших. На Камчатке 17-летний Михаил Манглюс поймал преступника, укравшего сумку у женщины, и удерживал его до приезда полиции. Рамазан Багиров из Дагестана спас из огня пожилую соседку, которая уже потеряла сознание. Егор Трачковский из ДНР не раз помогал землякам после обстрелов, доставляет гуманитарную помощь.

"Спасибо родителям, педагогам и наставникам, которые воспитали достойных граждан нашей страны. Вы по праву можете гордиться своими детьми и учениками. Но, самое главное, я хочу поблагодарить наших героев. Милосердие и неравнодушие, которые вы проявляете в своей жизни, достойны глубочайшего уважения. Ваша храбрость, ваше мужество и решительность в минуты опасности являются примером не только для сверстников, но и для взрослых", - сказал на торжественной церемонии глава МЧС РФ Александр Куренков.

Проект "Дети-герои" существует с 2014 года, он был создан по инициативе сооснователя МЧС РФ, заместителя председателя Совета Федерации Героя России Юрия Воробьева. За это время было награждено 1,5 тыс. детей. В этом году была выпущена книга с историями их подвигов, она будет ежегодно дополняться.