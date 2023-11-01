В Москве стартовал чемпионат по лидерским компетенциям для школьников

Принять участие могут учащиеся 1-11-х классов, для этого надо зарегистрироваться на странице мероприятия

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый сезон чемпионата по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 открылся для школьников в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве начался четвертый сезон чемпионата по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 для школьников. Участники продемонстрируют гибкие навыки, необходимые для построения успешной карьеры в современном мире: критическое мышление, коммуникативность, умение эффективно работать в команде и генерировать креативные идеи для решения нестандартных задач, лидерские качества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что принять участие могут учащиеся 1-11-х классов, для этого надо зарегистрироваться на странице мероприятия. Чемпионат состоится в онлайн-формате в три этапа. В ходе отборочного, который продлится до 15 января 2024 года, школьники решат кейсы, предложенные работодателями - экспертами соревнования. Дети представят идеи для развития комфортной городской среды, повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями, сотрудничества разных компаний и эффективных коммуникаций.

Те, кто покажут лучшие результаты, перейдут на вторую ступень - игровой турнир "Лидер 2035. Вызовы будущего", который продлится с 15 февраля по 15 марта. В нем ребят представят образ лидера завтрашнего дня и предложат способы развития современных лидеров. Для победителей пройдет третий этап с профессиональным видеоинтервью - с 20 марта по 20 апреля участники проведут самопрезентации перед экспертами триатлона, ответят на вопросы и получат рекомендации для развития гибких навыков. По результатам этого этапа жюри определит победителей и призеров, их внесут в реестр государственного информационного ресурса о детях с выдающимися способностями.

Отмечается, что включение в реестр может дать дополнительные баллы при поступлении в вузы, позволяет претендовать на получение грантов президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности, и участвовать в мероприятиях образовательного фонда "Талант и успех". Чемпионат Soft Skills 2035 проводится с 2020 года.