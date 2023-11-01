Югорский семейный капитал можно будет оформить через госуслуги

Размер выплаты составляет 150 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Семьи Ханты-Мансийского автономного округа, имеющие трех и более детей, смогут оформлять региональный семейный капитал дистанционно. Об этом сообщается на сайте думы Югры.

"В Югре стало проще получить Югорский семейный капитал. Теперь подать заявление можно в электронном формате через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Точно так же люди смогут оформить заявление и на распоряжение им. Это продолжение масштабной работы по переводу всех социально значимых услуг в онлайн-режим. Важно наладить работу органов власти так, чтобы югорчанам не приходилось тратить время на обход кабинетов госучреждений", - говорится в сообщении.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - 150 тыс. рублей. Ее, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины или газификацию дома. Она действует до конца 2026 года.

По данным региональных властей, число многодетных семей в Югре за последние несколько лет выросло более чем на 20% и составляет более 30 тыс.