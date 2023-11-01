Филиал Казанского федерального университета в Каире откроется до конца года

Студенты будут поступать на платную форму, но предусматривается возможность получить гранты на покрытие стоимости обучения

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сроки открытия филиала Казанского федерального университета (КФУ) в Каире сдвинулись, но он начнет свою работу уже в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Ранее проректор по внешним связям вуза Тимирхан Алишев сообщал ТАСС, что филиал КФУ в Каире начнет работу в октябре.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета в Каире. Открытие второго зарубежного филиала КФУ планируется до конца текущего года. Первый набор студентов будет осуществляться по следующим направлениям подготовки: "лечебное дело", "стоматология", "фармация". В образовательном процессе будет задействован профессорско-преподавательский состав головного вуза. Обучение будет осуществляться на английском языке с усиленной подготовкой по русскому языку", - говорится в сообщении.

По итогам обучения в филиале выпускники получат диплом КФУ. Качество и содержание программ будет соответствовать уровню головного вуза. Студенты будут обучаться на платной основе. В то же время для наиболее талантливых будет предусмотрено выделение грантов, покрывающих всю или часть стоимости обучения.

Отмечается, что целью филиала является содействие развитию системы высшего образования и научных исследований в Египте, развитие изучения русского языка, а также работа над укреплением образовательных связей между Египтом и Российской Федерацией.

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. Вуз имеет три филиала в Татарстане - в Набережных Челнах, Елабуге и Чистополе, один в Узбекистане - в г. Джизаке.