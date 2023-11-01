1 ноября, 09:59

В Москве произведут более 300 остановок нового типа до конца года

Новые остановочные павильоны производятся по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 остановок произведут на столичном заводе до конца года, их выполнят в стиле столичного транспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Более 300 остановок нового типа произведут на заводе СВАРЗ в последнем квартале 2023 года. Более 100 из них уже произведены - предприятие работает с опережением плана. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, остановки выполнены в едином стиле Московского транспорта, их изготавливают из надежных отечественных материалов", - говорится в сообщении.

Ликсутов уточнил, что новые остановочные павильоны производятся по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия. "Внутри размещены информационные лайтбоксы и удобные скамейки, а широкая крыша укрывает пассажиров от непогоды. Всего в городе установлено около 6,8 тыс. таких остановок", - сказал заммэра, слова которого приводит пресс-служба ГУП "Мосгортранс". 

Теги:
Ликсутов, Максим СтаниславовичМосква
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