В Москве на Лужнецкой набережной появится новая городская площадь

Реализация проекта городской площади намечена на 2026 год

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 11 тыс. кв. м на Лужнецкой набережной превратятся в городскую площадь с социокультурной, деловой и досуговой функциями. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Продуманное функциональное зонирование предполагает разнообразие сценариев времяпрепровождения: здесь находятся кафе и рестораны, торговая галерея с магазинами, места для работы и проведения деловых встреч, благоустроенный бульвар для пеших прогулок, организованные выставочные пространства - для public-art, образовательного и культурного досуга", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что реализация проекта городской площади намечена на 2026 год.

Как отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, архитектурная концепция пространства характеризуется правильной геометрией места с функциональным зонированием, выразительными фасадами окружающих зданий и благоустроенной городской средой. "Площадь станет новым местом притяжения района Хамовники, отсюда будет открываться живописный вид на набережную Москвы-реки. А в центре площади появится авторская арт-инсталляция", - цитирует пресс-служба Кузнецова.

По его словам, появление такой многофункциональной территории способно увеличить число посетителей Лужнецкой набережной на 30%. Площадь станет центральным благоустроенным общественным пространством жилого комплекса, возводимого в районе Хамовники (ЦАО) по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом "Лужники".