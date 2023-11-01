Британского туриста выдворили из Калининграда за нарушение пограничного режима

Гость признал, что действительно находился на Балтийской косе как турист и интересовался самой западной точкой России, не имея пропуска для прохода в пограничную зону

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Туриста из Великобритании выдворили из Калининградской области по решению суда за нарушение пограничного режима на Балтийской косе. Об этом сообщила пресс-служба калининградского областного суда.

"Постановлением Балтийского городского суда [туристу] назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения", - говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия нарушителя по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения, совершенные иностранным гражданином в пограничной зоне). Гость региона признал, что действительно находился на Балтийской косе как турист и интересовался самой западной точкой России, не имея пропуска для прохода в пограничную зону. Он осознал, что совершил противоправные действия и сделал для себя соответствующие выводы. Это, наряду с тем, что нарушение было совершено впервые, послужило смягчающим вину обстоятельством.

Балтийская коса - узкая полоса суши, отделяющая Балтийское море от Калининградского залива (в Польше - Вислинский залив), схожая со знаменитой Куршской косой, внесенной в список объектов ЮНЕСКО. Длина косы - 65 км, российская часть - 35 км на северо-востоке, остальная территория принадлежит Польше. Ширина Балтийской косы колеблется в пределах 300-1 800 метров в средней и южной и 8-9 км в северной частях. В центре косы, на границе РФ и Польши, расположена самая западная точка России - пограничная застава Нормельн.