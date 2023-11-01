Sky: сотни иностранных граждан покидают Газу через КПП "Рафах"

Как сообщил телеканал, люди переходят на египетскую территорию одновременно с машинами скорой помощи, доставляющими раненых жителей анклава в соседнее государство

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен иностранных граждан покидают сектор Газа через КПП "Рафах".

С таким утверждением выступил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, обладатели паспортов иностранных государств переходят на египетскую территорию одновременно с машинами скорой помощи, доставляющими раненых жителей сектора Газа в соседнее государство. Официальные лица пока не комментировали эту информацию.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на погранслужбу анклава, по меньшей мере 81 раненый покинет сектор Газа через КПП "Рафах".

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в египетских силах безопасности утверждало, что около 500 человек, имеющих двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", соединяющий анклав с соседним Египтом.

Незадолго до этого палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через "Рафах". В этих списках находится около 430 человек, это граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Кроме того, из Газы позволят выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. Какие именно НПО имеются в виду, в ХАМАС не указали.