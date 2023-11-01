Депутаты Белоруссии проголосовали за соглашение о признании ученых степеней в ЕАЭС

По нему документы об ученых степенях признаются соответствующими в государстве трудоустройства без национальных процедур признания

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"Ратифицировать соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического союза, подписанное в городе Сочи 8 июня 2023 года", - говорится в документе, который после одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту страны.

Соглашение, заключенное правительствами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, регулирует вопросы, связанные с взаимным признанием в рамках трудовой миграции документов об ученых степенях. В их числе документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук, выданные на основании публичной защиты диссертации в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС.

"Документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук признаются соответствующими (сопоставимыми) в государстве трудоустройства без проведения национальных процедур признания, за исключением случая, предусмотренного статьей 6 настоящего соглашения", - указано в соглашении. При этом статья 6 определяет, что национальные процедуры признания документов могут применяться в государстве трудоустройства в случае, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в этом государстве надбавки или льготы за ученую степень, которые выплачиваются за счет средств бюджета.

Для проверки подлинности документов об ученых степенях обладатели ученой степени, работодатели и заинтересованные органы вправе направлять запросы в компетентные структуры и уполномоченные организации других стран ЕАЭС, а также использовать общедоступные информационные ресурсы.

Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур государствами-членами, но не ранее даты вступления в силу протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 31 марта 2022 года. К настоящему времени этот протокол, направленный на устранение выявленных в правоприменительной практике пробелов в правовом регулировании, в силу не вступил. Минск и Москва завершили ратификацию документа в конце сентября и в конце декабря 2022 года соответственно.