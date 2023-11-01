Канцлер Австрии осудил акт вандализма на еврейском участке кладбища Вены

Антисемитизму нет места в обществе, добавил Карл Нехаммер

ВЕНА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил произошедший в ночь на среду акт вандализма на еврейской части центрального кладбища Вены.

"Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и с ним будут бороться всеми политическими и правовыми средствами. Надеюсь, преступники будут быстро установлены", - написал Нехаммер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч сообщил о произошедшем ночью акте вандализма: неизвестные подожгли церемониальный зал и расписали стены иудейской секции кладбища свастиками. Полиция ведет расследование происшествия.

После обострения палестино-израильского конфликта в Австрии зафиксировали множество антисемитских инцидентов. Так, группа подростков в ночь на 21 октября сорвала флаг Израиля с фасада главной синагоги столицы Штадттемпель, которая уже подвергалась нападениям в прошлом: теракт 2020 года, в результате которого погибли четыре человека, также произошел недалеко от нее. Неоднократно срывали флаг еврейского государства со здания ратуши города Линца, занимающего третье место по числу жителей в стране.