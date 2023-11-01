Пешеходный переход на улице Медиков в Москве откроют в декабре 2024 года

Общая готовность объекта составляет 60%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пешеходный переход под Каспийской улицей и путями второго Московского центрального диаметра свяжет жилую застройку с рекреационной зоной района, он будет введен в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К строительству перехода мы приступили осенью 2022 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 60%. В настоящее время идет отделка лестничных сходов и тоннельной части. Ведутся работы по внутренним инженерным системам. По контракту, завершение работ по строительству пешеходного перехода планируется в IV квартале 2024 года", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что техническим заказчиком работ выступило подведомственное учреждение ГКУ "УДМС". "Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода длиной почти 100 м, в том числе устройство четырех лестничных сходов и трех лифтов", - добавил Загрутдинов.

Как резюмировали в стройкомплексе, реализация проекта обеспечит безопасный и комфортный проход для пешеходов под проезжей частью в районе перекрестка улицы Медиков с Каспийской улицей, а также создаст безопасный проход пешеходов через железнодорожные пути Курского направления ОАО "РЖД" к территории парка "Борисовские пруды".