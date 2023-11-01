1 ноября, 10:18

Мосгортранс открыл ситуационный центр для контроля за движением на маршрутах

Число маршрутов наземного городского транспорта в столице постоянно растет, а их трассы и расписание корректируются

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситуационный центр открылся в ГУП "Мосгортрансе", он контролирует бесперебойную работу более 700 маршрутов автобусов и электробусов. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В Мосгортрансе создан современный ситуационный центр, сотрудники которого следят за обстановкой на маршрутах и помогают избегать задержек движения. Специалисты контролируют бесперебойную работу 25 автобусных и электробусных площадок", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как добавили в ведомстве, число маршрутов наземного городского транспорта в Москве постоянно растет, а их трассы и расписание корректируются. Кроме того, в городе появляются новые остановки, технику меняют на более экологичную, также открываются парки электробусов.

"Все это делает поездки удобнее, а время в пути - короче. <...> Ситуационный центр 24/7 обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров по всей столице", - резюмировали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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