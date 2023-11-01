У жителей поселка в Эвенкии диагностировали энтеровирусную инфекцию

По данным минздрава региона, заболели 36 человек

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора установили причину массового заболевания в поселке Ессей в Эвенкии на севере Красноярского края. У заболевших обнаружили возбудители энтеровирусной инфекции, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев инфекционного заболевания жителей поселка Ессей в исследованных пробах у 11 заболевших обнаружена РНК возбудителя энтеровирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.

26 октября сообщалось, что, по данным краевого Роспотребнадзора, в Ессее есть случаи заболевания среди местных жителей, у которых отмечается сыпь на теле. Зафиксировали признаки инфекции. В тот же день в поселок вылетел борт санитарной авиации. Но из-за непогоды он несколько дней не мог вылететь обратно.

Ранее минздрав региона сообщал о 36 заболевших, 24 из которых уже вылечились. По информации Роспотребнадзора, заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Санитарно-эпидемиологические мероприятия продолжаются.

Ессей находится в северной части Эвенкийского муниципального района. Население составляет более 600 человек.