В Москве подъезд в доме на улице Академика Анохина оснастят подъемной платформой

В ходе работ также будет заменена входная группа и наружные и тамбурные дверные блоки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект установки подъемной платформы в подъезде жилого дома в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Установка подъемной платформы в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам", - говорится в сообщении.

Работы пройдут в доме на улице Академика Анохина (дом 9, корпус 1, подъезд 3), построенном в 2000 году и расположенном в районе Тропарево-Никулино Западного административного округа Москвы.

"Для того чтобы жители из маломобильных групп населения смогли беспрепятственно попадать на площадку первой остановки лифта, предусмотрена установка подъемной платформы наклонного перемещения. В ходе работ также будет заменена входная группа и наружные и тамбурные дверные блоки, их оборудуют системой автоматического открывания и доводчиком, установят пандус и ограждение", - объяснила состав проектных работ председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что платформу также оборудуют системой диспетчеризации и управления, которая обеспечит визуальный контроль за ее исправностью и коммуникацию с диспетчером. Также будет устроено дополнительное электроосвещение лестничной клетки и установлены светодиодные светильники.

"Установка подъемных платформ в жилых домах является неотъемлемой частью развития безбарьерной среды для маломобильных граждан в столице", - резюмировали в Москомэкспертизе.