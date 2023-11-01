Суд в Киеве отказался избрать меру пресечения главе Нацслужбы здоровья

Прокурор просил избрать для Наталии Гусак меру пресечения в виде личного обязательства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Печерский суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения председателю Нацслужбы здоровья Украины (НСЗУ) Наталии Гусак, обвиняемой в служебной халатности. Об этом сообщил телеканал "Суспильне ТВ" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что прокурор просил избрать для чиновницы меру пресечения в виде личного обязательства, однако суд не вынес вердикта.

27 октября офис генпрокурора Украины сообщал, что главе Нацслужбы здоровья предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более $50 тыс. Тогда же у Гусак были проведены обыски. По данным следствия, в апреле 2022 года при проведении одним из специализированных госпредприятий работ по администрированию электронной базы данных системы здравоохранения в акт сдачи-приемки были включены работы, которые фактически не были выполнены. Председатель НСЗУ обвиняется в ненадлежащем контроле за проверкой документов о проведении работ.

НСЗУ - это центральный орган исполнительной власти, реализующий политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Деятельность службы направляется и координируется правительством Украины через министра здравоохранения.