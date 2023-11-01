Клуб "Селтик" запретил группе фанатов посещать матчи за акции в поддержку Палестины

Самый крупный конфликт на этой почве между руководством клуба и болельщиками был отмечен на прошлой неделе во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Шотландский футбольный клуб "Селтик" запретил большой группе болельщиков, которые называют себя "Зеленой бригадой", посещать матчи после неоднократного вывешивания на стадионах по время матчей палестинских флагов. Об этом сообщила газета The Times.

Абонементы членов одного из старейших объединений фанатов, которое проводит акции в поддержку Палестины с 2012 года, аннулированы. Самый крупный конфликт на этой почве между руководством клуба и болельщиками был отмечен на прошлой неделе во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико".

Ранее огромный транспарант с надписью "Свободу Палестине, победы сопротивлению" был развернут бригадой на матче чемпионата Шотландии против команды "Килмарнок".

В электронном письме, разосланном нарушителям, в частности, указывается, что "из-за неоднократных случаев неприемлемого поведения с участием группы "Зеленая бригада" клуб приостановил действие всех их абонементов".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.