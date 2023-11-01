В Литве предложили возродить традицию жечь костры на кладбищах в День поминовения

Как заявила изданию Kauno diena этнолог Гражина Куджите, в некоторых деревнях Дзукии до сих пор действует традиция костров на кладбищах

ВИЛЬНЮС, 1 ноября. /ТАСС/. Первых два ноябрьских дня (они выходные) посвящены в Литве памяти усопших. Этнологи предлагают возродить традицию в главные родительские дни года жечь на кладбищах не только свечи, но и костры.

Как заявила изданию Kauno diena этнолог Гражина Куджите, в некоторых деревнях Дзукии (один из пяти этнографических районов Литвы) до сих пор действует традиция костров на кладбищах. "Возможно, ее стоит возродить по всей стране. В кострах сжигаются упавшие на землю ветки деревьев, шишки, которые иногда используются как элемент украшения могил, обветшавшие деревянные кресты. Это было бы простым средством кладбищенской экологии", - сказала она.

Традиции поминовения усопших в День всех святых и следующий за ним задушный день изначально придерживались католики, которых в Литве около 80% населения. Затем она была подхвачена и всеми остальными.

Все дороги в стране ведут в эти дни к кладбищам, где люди зажигают на могилах свечи. Свечи должны гореть в память обо всех ушедших, поэтому люди зажигают огни и на соседних могилах, если их никто не посещает.

В городах у храмов, на площадях под вечер из свечей составляют кресты, ведущие к храмовым воротам огненные дорожки. Мессы проходят не только в костелах, но и прямо на кладбищах.