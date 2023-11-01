Лучшие работы конкурса "Снимай науку!" покажут на цифровых фасадах MAER в 11 городах РФ

Работы, представленные на выставке, выполнены с применением технологий макро- и микросъемки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Телеканал "Наука" и медиахолдинг MAER организуют цифровую выставку, в рамках которой лучшие работы конкурса "Снимай науку!" покажут на цифровых фасадах в 11 городах России, сообщили в пресс-службе телеканала "Наука".

"Телеканал "Наука" и медиахолдинг MAER в рамках десятилетия науки и технологий представляют совместный проект - цифровую выставку лучших работ конкурса "Снимай науку!". Снимки будут транслироваться на крупнейших медиафасадах в 11 городах в динамичных и статичных форматах", - говорится в сообщении.

Работы, представленные на выставке, выполнены с применением специального оборудования, технологий макро- и микросъемки. Как отметил генеральный директор телеканала "Наука" Григорий Ковбасюк, цель спецпроекта - привлечь внимание жителей России, а особенно молодого поколения, к миру науки, ее новейшим разработкам, возможностям.

Визуализация научных процессов будет представлена в крупном формате и высоком качестве на цифровых поверхностях медиахолдинга MAER.

"Поддержка таких конкурсов - это социальная ответственность любого бизнеса. <…> У нас общее количество контактов с аудиторией - более 5 млрд в месяц, это уникальная площадка для подобных социальных и культурных проектов. Мы показываем событийный контент, способный вдохновить, объединить и сплотить людей. Это часть программы устойчивого развития нашей компании и часть культурного кода нашей страны", - привели в пресс-службе слова генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майора.

Проект "Снимай науку!" был запущен телеканалом "Наука" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2017 году. Проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Российского научного фонда.