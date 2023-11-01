Швейцария продлила специальный статус для беженцев с Украины до марта 2025 года

Правительство определило цель их интеграции: к концу 2024 года количество работающих людей должно вырасти с 20% до 40%

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Швейцария продлила до 4 марта 2025 года действие специального статуса S для беженцев с Украины, дающего право на годичное пребывание в Конфедерации и меры поддержки. По состоянию на конец октября этот статус имели около 66 тыс. человек, сообщило швейцарское правительство (Федеральный совет).

Защитный статус S для украинских беженцев был введен в действие правительством 12 марта 2022 года.

На заседании 1 ноября Федеральный совет констатировал, что "долговременной стабилизации ситуации на Украине не предвидится", и поэтому статус S "не будет отменен до 4 марта 2025 года". Правительство, кроме того, "впервые определило цель, касающуюся профессиональной интеграции: к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны иметь работу". На настоящий момент этот показатель составляет 20%.

"Люди с Украины, нуждающиеся в защите, могут и должны активно участвовать в общественной жизни посредством интеграционных мер, обучения или приносящей доход деятельности", - отметили в Берне.

Правительство пояснило, что статус S "обеспечивает временную защиту людей до тех пор, пока они подвергаются серьезной общей опасности". Статус "будет действовать до тех пор, пока Федеральный совет не отменит его, и отмена возможна только в том случае, если ситуация на Украине устойчиво стабилизируется", говорится в сообщении.