В Россотрудничестве встревожены положением российских СМИ за рубежом

Руководитель ведомства Евгений Примаков отметил, что "ограничения и запреты на вещание, в том числе и запреты интернет-порталов, нарушают ценности свободы слова"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россотрудничество встревожено положением российских и русскоязычных СМИ за рубежом в связи с ограничением на вещание. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Мы очень встревожены положением российских, русскоязычных СМИ за рубежом. Ограничения и запреты на вещание, в том числе и запреты интернет-порталов, нарушают самые основополагающие, провозглашенные главными европейскими ценностями свободы слова", - заявил он на пленарной дискуссии всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

Примаков отметил, что Россотрудничество ведет работу с журналистами, информационными ресурсами соотечественников, а также проводит мастер-классы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва примет ответные меры на действия болгарских властей в отношении корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака, которому аннулировали аккредитацию и заявили о предстоящей экстрадиции. Дипломат обратила внимание, что соответствующий шаг предпринят "без объяснения причин" и подчеркнула, что это "очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют".

В октябре в Молдавии был заблокирован доступ к более чем 50 информационным порталам, большинство из которых российские. В список попали сайты ТАСС, aif.ru, "Известий", "Комсомольской правды", "Ленты.ру", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентств "Интерфакс", "Регнум" и "ФАН", радио Sputnik, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360", а также некоторые другие.

Кроме того, в республике были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку для оппозиции. Это стало возможным благодаря режиму ЧП и функционированию специальной правительственной комиссии. Как объяснил журналистам на брифинге директор Службы информации и безопасности Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС. Действия властей подвергла резкой критике молдавская оппозиция.