Автоматическую проверку домашних заданий в школах РФ хотят внедрить к 2030 году

Правительство также предполагает обеспечить возможность принятия управленческих решений в образовании на основе анализа больших данных

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до 2030 года провести работу по привлечению систем искусственного интеллекта к проверке домашних заданий в школах и планирования образовательных программ, следует из распоряжения, утверждающего стратегическое направление в области цифровой трансформации образования.

"Целевое состояние - 2022 - 2030 годы: привлечены экспертные системы искусственного интеллекта для автоматизации проверки домашних заданий и планирования образовательных программ", - говорится в документе, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов образования.

Одной из целей стратегического направления на данный период времени является обеспечение участникам образовательного процесса равного доступа к верифицированному образовательному контенту, возможности подбора и поступления в общеобразовательные организации, записи на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях или государственных итоговых аттестациях, получения документов об образовании в автоматическом порядке.

Также предполагается обеспечить возможность принятия управленческих решений в образовании на основе анализа больших данных.