Талисманами игр "Дети Азии" стали мамонтенок Модун и бурундук Саина

В голосовании приняли участие более 2 тыс. человек

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Талисманы VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" получили свои имена - мамонтенок Модун и бурундук Саина. Их определили участники голосования в социальных сетях, сообщили в пресс-службе правительства Якутии, где пройдут игры.

Конкурс на лучшие имена для мамонтенка и бурундука - талисманов предстоящих игр "Дети Азии" - объявили 16 октября, затем выбрали три лучших варианта для каждого талисмана, после чего состоялось голосование.

"По результатам голосования, которое проводилось по инициативе главы Якутии Айсена Николаева, мамонтенок получил имя Модун. С якутского языка Модун переводится как "сильный, мощный". Среди имен для бурундука наибольшее количество голосов получило имя Саина. Саина с якутского языка переводится как "летняя", - говорится в сообщении. Голосование прошло среди пользователей Telegram и "ВКонтакте", всего в нем приняли участие более 2 тыс. человек. Авторам победивших имен вручат подарки.

Официальным символом VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" является мамонтенок, впервые в истории международных игр у волонтерского корпуса появился свой талисман - бурундук.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. VIII Игры пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. В Якутии ожидают участия представителей не менее 35 стран.