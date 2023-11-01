В Запорожской области средствами материнского капитала распорядились более 1,4 тыс. семей

Самым популярным направлением стали ежемесячные выплаты, сообщил Социальный фонд

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. семей из Запорожской области в 2023 году распорядились средствами материнского капитала. Самым популярным направлением стали ежемесячные выплаты, сообщается на сайте Социального фонда России.

"С начала 2023 года 1 464 семей Запорожской области распорядились средствами материнского капитала. Самым популярным направлением распоряжения средствами материнского капитала стали ежемесячные выплаты. <…> За этой выплатой обратились 1 418 семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2023 года ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей в регионе проживания на дату подачи заявления. В Запорожской области она составляет 11 295 рублей. Материнский капитал разрешается одновременно направлять на несколько целей и расходовать частями, напомнили в Соцфонде.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка после 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.