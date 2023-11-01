Россотрудничество разрабатывает электронную карту соотечественника

Этот цифровой сервис позволит россиянам получить доступ к государственным услугам, находясь за рубежом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россотрудничество совместно с другими российскими ведомствами занимается разработкой электронной карты соотечественника. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пленарной дискуссии на всемирной конференции соотечественников, проживающих за рубежом.

"Вы наверняка слышали и многие поддерживают идею, так называемую карту русского. С этим продуктом есть определенные политические вопросы, но мы пошли немного другим путем и согласовали это в наших разных решениях, - сказал он. - В том числе в решениях коллегии МИД РФ содержится то, что будет разрабатываться, она разрабатывается нами (Россотрудничеством - прим. ТАСС), электронная карта соотечественника".

Примаков подчеркнул, что это цифровой сервис, по которому соотечественники после идентификации "получают доступ к государственным услугам, получают возможность осуществлять на удаленке, находясь за рубежом, юридически значимые действия без въезда в Россию".

Кроме того, по его словам, в дальнейшем электронная карта соотечественника может использоваться для облегчения бюрократии для участия в программе по переселению в Россию. "С компетентными ведомствами мы согласовываем процедуры, которые могут упростить владельцам этой электронной карты соотечественника <…> въезд на территорию Российской Федерации, упростить получение разрешения на работу, визы на въезд на территорию России, льготное получение медицинской помощи, туристические скидки, разные справки, даже ведение бизнеса в России", - добавил Примаков.

"Надеюсь, что мы прикрутим к этой системе выдачу квалифицированной цифровой подписи, которую мы в пилотном режиме собираемся начать выдавать в одном из наших Русских домов уже до конца этого года, открыть такой центр", - добавил он.

Примаков также отметил, что Россотрудничество задумается также над тем, чтобы через данную карту можно было подавать документы на поступление в российские вузы по квоте правительства.