В центре Москвы спасли кота, несколько суток просидевшего в запертой машине

Животное отправят в ветеринарную клинику

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московские спасатели вскрыли автомобиль и спасли находившегося там несколько суток без еды и воды кота. Машину владелец оставил на парковке у Большого театра в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, кот в сопровождении полицейских и зоозащитников будет направлен в ветеринарную клинику. Автомобиль, в котором было заперто животное, опечатали. "Собственник автомобиля был помещен ранее в специальное лечебное учреждение за неадекватное поведение", - рассказали ТАСС в оперативных службах.

Предварительно, животное находилось в запертой машине без воды и еды до нескольких суток.