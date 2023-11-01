ГД приняла в I чтении законопроект о возмещении издержек при доследственных проверках

Документом предлагается уточнить, что процессуальными издержками являются расходы, связанные с уголовным судопроизводством

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий возмещать издержки, возникшие еще до возбуждения уголовного дела.

Документ внесен в палату парламента в июне группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения предусмотрены в статьи 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса, которые регулируют вопросы процессуальных издержек и их взыскания.

По действующему законодательству процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. В пояснительной записке отмечается, что следователь еще до возбуждения уголовного дела на стадии доследственной проверки проводит процессуальные действия, требующие материальных затрат. Вместе с тем у органов предварительного следствия возникают затруднения в обосновании необходимости оплаты расходов в связи с тем, что в указанных статьях кодекса регулируется только возмещение издержек по уголовному делу.

Законопроектом предлагается уточнить, что процессуальными издержками являются расходы, связанные с уголовным судопроизводством.