В Петербурге ресторан Ivori Garden закрыли на 90 суток из-за случаев сальмонеллеза

Сальмонелла была выявлена в пробе пищевой продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Ресторан Ivori Garden (ООО "Фитнесс-Фуд") в Петербурге, где отравились 11 человек, а у 8 заболевших была обнаружена сальмонелла, закрыли на 90 суток. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу в своем Telegram-канале.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга от 1 ноября ООО "Фитнесс-Фуд" признал виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, прим. ТАСС) и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания Ivori Garden на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что случаи отравления были зарегистрированы после посещения ресторана по адресу: 8-я Советская улица, д. 9-13. В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора выявили в пробе пищевой продукции сальмонеллу.