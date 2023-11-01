Новые регионы РФ планируют подготовить к отопительному сезону к середине ноября

В Донецкой и Луганской народных республиках и в Запорожской области готовность достигает 90%, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Подготовка к отопительному сезону в новых регионах РФ будет завершена к середине ноября, сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках и в Запорожской области готовность достигает 90%. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире канала "Россия-24".

"Общая готовность - более 90% по трем территориям - Донецкой, Луганской (народным республикам - прим. ТАСС) и Запорожью. По Херсонской области - вы знаете, Каховская трагедия случилась, - там пока несколько ниже - 87%. Но работаем каждый день, и где-то к середине ноября эти задачи будут решены по тем объектам, которые мы запланировали", - сказал он.

Файзуллин напомнил, что в новых регионах сейчас работают более 35 тыс. строителей, и работа ведется совместно с регионами-шефами.