На Всемирный фестиваль молодежи поступило более 400 заявок от Таджикистана

Он пройдет с 1 по 7 марта в "Сириусе"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Свыше 400 заявок от Республики Таджикистан поступило на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в "Сириусе". Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в ходе заседания комиссии по сотрудничеству СФ и Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана, которое прошло в Душанбе.

"В настоящий момент прорабатывается вопрос об участии делегации Таджикистана во Всемирном фестивале молодежи, который состоится в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". По состоянию на 25 октября 2023 года от представителей Таджикистана поступило уже более 420 заявок", - сказала сенатор, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Совета Федерации.

Заседание комиссии в Душанбе провели ее сопредседатели - вице-спикер СФ Николай Журавлев и первый зампредседателя Маджлиси милли Таджикистана Раджаббой Ахмадзода. По словам Журавлева, современная геополитическая ситуация привела к трансформации рынка, изменению логистических цепочек, к ускорению реализации проектов между двумя странами. "Страны заинтересованы в создании совместных предприятий по переработке хлопкового волокна, а также во взаимодействии в сельхозавиации, химической промышленности и других отраслях", - сказал он.

В заседании комиссии также приняли участие глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, другие сенаторы, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Таджикистан Семен Григорьев и академики РАН.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в нем примут 20 тыс. человек, в том числе тысяча подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут отобраны после прохождения конкурсных заданий.

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе". Региональная программа состоится в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. Как ранее сообщал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, к настоящему времени на Всемирный фестиваль молодежи поступило свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран мира.