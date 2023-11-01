В Подмосковье после капремонта открыли три автостанции

Суммарный пассажиропоток трех автовокзалов превышает 11 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Три обновленные автостанции, расположенные в Лыткарине, Пушкине и Подольске, открыли в Московской области после завершения работ по капитальному ремонту. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Транспортная инфраструктура Подмосковья сейчас заметно меняется, обновляется. Наша задача заключается в том, чтобы все востребованные, нужные людям объекты соответствовали современным стандартам. В этом году мы серьезно взялись за автовокзалы и автостанции - их в Подмосковье 44, а общий пассажиропоток насчитывает 165 тыс. человек в день. Вместе с бизнесом выполняем перезагрузку и стараемся учесть все пожелания жителей. Комфортный вокзал - это не только кассы и павильон. Нужно уютное место, где можно выпить кофе и перекусить, купить билет в автомате и узнать расписание. В октябре мы открыли три обновленные автостанции в Лыткарине, Пушкино и Подольске", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор добавил, что помимо отделки помещений и входных групп, восстановления фасадов и инженерных коммуникаций, на вокзалах оборудовали комфортные залы ожидания, санузлы, установили вендинговые аппараты, заменили вывески и разместили электронные табло.

В пресс-службе добавили, что суммарный пассажиропоток трех автовокзалов составляет более 11 тыс. человек в сутки. От автостанций отходят 46 маршрутов общественного транспорта. Отмечается, что работы по капремонту автостанций были выполнены за счет привлеченных частных инвестиций.

В материале добавили, что также в этом году был открыт новый автовокзал в Бронницах. В 2024 году реализация инвестиционной программы предусматривает полную реконструкцию автовокзала в Ногинске. Его площадь увеличится в пять раз, на территории появятся навесы, зоны посадки, а внутри - комфортный зал ожидания. Открыть объект планируют в декабре. Также в следующем году будут заключены соглашения с частными инвесторами на реконструкцию автовокзалов в Домодедове, Чехове и Мытищах.